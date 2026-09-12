Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. Każdy mógł zasiąść za „pulpitem pociągu"

2026-09-12, 21:30  Natasza Trzebuchowska/JW
Miłośnicy kolei mogli m.in. zasiąść za pulpitem symulatora pociągu. /fot. Natasza Trzebuchowska

Miłośnicy kolei mogli m.in. zasiąść za pulpitem symulatora pociągu. /fot. Natasza Trzebuchowska

W bydgoskiej Izbie Tradycji Kolei odbył się Dzień Maszynisty. Z tej okazji na odwiedzających czekał między innymi mobilny symulator kolejowy.

- Przygotowaliśmy mobilny symulator kolejowy, który przyjechał do nas specjalnie z Torunia. Urządzenie w pełni profesjonalne, które ma też zobrazować miłośnikom kolei, małym i dużym, na czym ta praca polega. Ta pierwsza edycja Dnia Maszynisty też jest taką formą oddania szacunku osobom wykonującym ten ciężki zawód - mówi Patryk Domieracki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy.

W programie Dnia Maszynisty także: wycieczki do zabytkowego parowozu, zwiedzanie wystawy poświęconej historii kolei i pokaz makiety pociągów. Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Tak wyglądał Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. /fot. Natasza Trzebuchowska Tak wyglądał Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. /fot. Natasza Trzebuchowska Tak wyglądał Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. /fot. Natasza Trzebuchowska Tak wyglądał Dzień Maszynisty w Bydgoszczy. /fot. Natasza Trzebuchowska

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