Kielce: Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych. Interwencja w naszym regionie

2026-09-10, 11:20 Polska Agencja Prasowa/BN

Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach/fot. PAP/Piotr Polak

Dwie kobiety, w wieku 20 i 22 lat, zatrzymano w związku z incydentem na targach MSPO w Kielcach, gdzie w środę w jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy – podała w czwartek kielecka policja. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w woj. kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.

Ich zatrzymanie ma związek ze środowym zdarzeniem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela.



Jak poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny nieprzyjemny zapach, a na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją. - Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy – powiedziała Perkowska-Kiepas. Z informacji strażaków wynikało również, że ciecz nie stwarzała zagrożenia dla przebywających w obiekcie.



Na miejscu zdarzenia pracowały straż pożarna, policja i Żandarmeria Wojskowa. Służby wygrodziły taśmami fragment hali, zabezpieczyły teren, przewietrzyły obiekt oraz pobrały próbki do badań. Po kilkudziesięciu minutach uczestnicy mogli wrócić na teren hali. Wartość strat wstępnie oszacowano na 2,5 tysiąca złotych.