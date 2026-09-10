Zamaskowany 21-latek napadł na kantor w Świeciu. Zatrzymała go policja [zdjęcia i wideo]

2026-09-10, 11:01 Marcin Doliński/BN

Zamaskowany 21-latek napadł na kantor w Świeciu. Zatrzymała go policja/fot. KPP w Świeciu

Zamaskowany 21-latek wszedł do kantoru w Świeciu z przedmiotem przypominającym broń i zażądał pieniędzy. Pracownica uruchomiła alarm i wezwała policję. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, a dwóch z nich usłyszy zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu.

We wtorek (8 września 2026 roku), kilka minut przed godz. 15:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu otrzymał zgłoszenie, że do kantoru wymiany walut na terenie Świecia wbiegł zamaskowany mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń i zażądał od pracownicy pieniędzy. Natychmiast na miejsce zostali zadysponowani policjanci.



Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że pracująca w kantorze kobieta nie wykonała żądania mężczyzny i nie przekazała mu pieniędzy. Włączyła alarm i wezwała policję, co spłoszyło napastnika.



Jednak 21-latek, uciekając, przeszedł do jednego z pomieszczeń obok, skąd zabrał portfel z gotówką, a następnie wybiegł z kantoru.



Policja ustaliła, gdzie uciekł napastnik



Kryminalni pracujący na miejscu ustalili rysopis sprawcy oraz kierunek jego ucieczki. Dowiedli też, że mężczyzna nie działał sam. Mundurowi wytypowali pojazd, do którego po ucieczce wsiadł sprawca. Informacja ta została przekazana wszystkim patrolom.



Kryminalni w trakcie poszukiwań namierzyli samochód i zatrzymali go. Autem poruszał się 66-latek. W samochodzie nie było już sprawcy napadu. Kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Po wykonaniu z nim czynności procesowych został zwolniony.



Zatrzymano trzech mężczyzn



Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania dwóch kolejnych osób – 21-letniego sprawcy oraz 25-latka, który mu pomagał. Obaj to mieszkańcy powiatu świeckiego, którzy są dobrze znani policjantom ze swoich wcześniejszych przestępczych działań.



Dwóch sprawców trafi do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Następnie o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

