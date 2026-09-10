II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania

2026-09-10, 10:40  Marcin Doliński/BN
II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania/fot. Marcin Doliński

II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania/fot. Marcin Doliński

Dzień profilaktyki seniora trwa na terenie Mariny Wiślanej w Grudziądzu. To cykl wykładów ze specjalistami i możliwość zrobienia sobie podstawowych badań. Wydarzenie organizowane jest w ramach II Grudziądzkich Senioraliów.

Pytani przez reportera Polskiego Radia PiK seniorzy mówili, że szczególnie chcą skorzystać z badania słuchu, głowy, wzroku, zasięgnąć porady dietetyka oraz wysłuchać wykładów.

- Lepiej zapobiegać niż leczyć - mówi Daria Boguszyńska, koordynatorka Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. Na seniorów czekają m.in. stanowiska diagnostyczne czy badania refrakcji, czyli wad wzroku.

Dzień profilaktyki seniora potrwa do godziny 15.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania/fot. Marcin Doliński II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania/fot. Marcin Doliński

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