II Grudziądzkie Senioralia. Seniorzy mogą zrobić podstawowe badania
Dzień profilaktyki seniora trwa na terenie Mariny Wiślanej w Grudziądzu. To cykl wykładów ze specjalistami i możliwość zrobienia sobie podstawowych badań. Wydarzenie organizowane jest w ramach II Grudziądzkich Senioraliów.
Pytani przez reportera Polskiego Radia PiK seniorzy mówili, że szczególnie chcą skorzystać z badania słuchu, głowy, wzroku, zasięgnąć porady dietetyka oraz wysłuchać wykładów.
- Lepiej zapobiegać niż leczyć - mówi Daria Boguszyńska, koordynatorka Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. Na seniorów czekają m.in. stanowiska diagnostyczne czy badania refrakcji, czyli wad wzroku.
Dzień profilaktyki seniora potrwa do godziny 15.