Przejście między stacją Katarzynka a JAR-em działa. Otwarto nowe przejście w Toruniu

2026-09-10, 09:44 Mariusz Luda/BN

Przejście między stacją Katarzynka a JAR-em działa/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Z nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych między stacją kolejową Toruń Katarzynka a osiedlem JAR mogą korzystać mieszkańcy Torunia. Miejski Zarząd Dróg, po uzupełnieniu braków w dokumentacji uzyskał wreszcie pozwolenie na użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po blisko dwutygodniowym oczekiwaniu od czasu uruchomienia peronu przejście zostało udostępnione pieszym. Jest to rozwiązanie tymczasowe, a docelowo w tym miejscu ma zostać zbudowany tunel oraz poszerzona ulica Grudziądzka do układu dwujezdniowego. Rozpoczęły się prace nad opracowaniem koncepcji takiego rozwiązania.



Przypomnijmy, powstały w ramach modernizacji trasy do Chełmży za 145 milionów złotych przystanek we wrześniu 2023 roku działał zaledwie miesiąc. Z powodu braku przejścia dla pieszych mieszkańcy pobliskiego osiedla JAR musieli nadkładać 1,5 kilometra drogi lub ryzykować życie, przechodząc (łamiąc prawo) przez ruchliwą drogę krajową.