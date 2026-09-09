Jak projektować miasta dla dzieci? Wyjątkowa debata na zakończenie Toruńskiego Kongresu Dialogu

2026-09-09, 20:40  Mariusz Luda/JW
Toruński Kongres Dialogu pod hasłem „Miasto dla Młodych” dobiegł końca. /fot. Urząd Miasta Torunia

Toruński Kongres Dialogu pod hasłem „Miasto dla Młodych” dobiegł końca. /fot. Urząd Miasta Torunia

Zakończył się Toruński Kongres Dialogu, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Miasto dla Młodych”. Na finał wykład i niezwykła debata.

Brytyjski ekspert urbanistyki Tim Gill oraz paneliści debaty „Miasto przyjazne dzieciom” dyskutowali o tworzeniu bezpiecznych, zdrowych i integrujących przestrzeni miejskich. Temat ten jest kluczowy dla Torunia, który jako trzecie miasto w Polsce otrzymało w 2024 roku oficjalny tytuł UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom.

- Coś ciekawego właśnie w życiu codziennym, czyli teatry, kina, wszystko co można znaleźć na mieście - mówi jeden z uczestników. - Przychodzimy tutaj po jakieś konkretne informacje - dodaje uczestniczka.

- Takie spotkania są kluczowe zarówno dla włodarzy, ale też dla młodzieży. Młodzi zadają trudne pytania i to jest najpiękniejsze. To jest ogromne wyzwanie oczywiście dla organizacji, samorządu, ale ważne jest, żeby młodzież tą odpowiedź usłyszała. Jaka by ona nie była, trzeba odpowiedzieć i wysłuchać inicjatyw młodzieży. Młodzi ludzie mają fantastyczne pomysły, które bardzo łatwo można wdrożyć w życie. Toruń jest pierwszym miastem, które przeprowadziło diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży 360 stopni. Diagnoza obejmuje 17 obszarów życia młodych ludzi. Więc miasto już w tej chwili naprawdę wie, gdzie trzeba wprowadzić bardzo ważne działania - wskazuje Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska.

Dwudniowe wydarzenie wywołało zagorzałą dyskusję nad przyszłością i demografią Torunia. Rozmawiano o tym, jak zatrzymać młodych ludzi i stworzyć im idealne warunki do życia, pracy oraz rozwoju.

Relacja Mariusza Ludy

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