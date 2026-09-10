„Przyszłość pracy będzie polegać na współdziałaniu ludzi, agentów AI i robotów” [Rozmowa Dnia]

2026-09-10, 09:03  Agnieszka Marszał/BN
Agnieszka Pawłowska/fot. LinkedIn/Agnieszka Pawłowska

Agnieszka Pawłowska/fot. LinkedIn/Agnieszka Pawłowska

Czego warto uczyć się dziś, by za 5-10 lat mieć pracę? Jakich kompetencji człowieka nie zastąpią roboty? Jakie branże będą się rozwijały w naszym regionie? Gościem „Rozmowy Dnia” była Agnieszka Pawłowska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Około 58 proc. godzin pracy w Europie, a w Polsce nawet 61 proc. można by zautomatyzować z pomocą dostępnych już technologii - wynika z tegorocznego raportu McKinsey Global Institute. Jej udział może nawet wzrosnąć. Według autorów raportu przyszłość pracy będzie polegać na współdziałaniu ludzi, agentów AI i robotów.

Czego więc warto się nauczyć, by mieć pracę za kilka czy kilkanaście lat? - Istotne są kompetencje związane z robotyzacją, automatyzacją, obsługą AI czy drukiem 3D - mówi Agnieszka Pawłowska. - Ważne też są kompetencje miękkie, inaczej społeczne, bo nie będzie dobrze działającego przedsiębiorstwa bez ludzi, którzy nie będą umieli współpracować, komunikować się ze sobą - dodaje.

Wśród pięciu kluczowych kompetencji miękkich w dobie rozwoju technologii wymienia się: ciekawość i otwartość na nieoczywiste rozwiązania, odwagę do działania, kreatywność, współczucie połączone z empatią i umiejętność komunikacji z innymi ludźmi.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową z Torunia realizuje projekt „Włącz się w rynek pracy”, skierowany do młodych ludzi z naszego regionu (w wieku od 18 do 29 lat). Ma im pomóc w znalezieniu pierwszego zatrudnienia.

- Oferujemy indywidualne doradztwo zawodowe i staż w firmie dopasowanej do umiejętności i oczekiwań - informuje gość „Rozmowy Dnia”. - Będziemy zapraszać młodych ludzi do tego, żeby wzięli udział w naszym projekcie stażowym. Na początku spotkają się z doradcą zawodowym, żeby móc odkryć ich możliwości i potencjał, a później pośrednik pracy postara się dopasować odpowiedniego pracodawcę do kompetencji tego młodego człowieka - dodaje Agnieszka Pawłowska.

Cała „Rozmowa Dnia” z Agnieszką Pawłowską poniżej.
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Polskie Radio PiK - Rozmowa Dnia - Agnieszka Pawłowska

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