Związkowcy z Inowrocławskich Kopalń Solino będą protestować w Warszawie

2026-09-09, 19:40  Marcin Glapiak/JW
Związkowcy z IKS Solino pojadą na protest do Warszawy. /fot. www.solidarnosc.org.pl (archiwum)

Związkowcy z IKS Solino pojadą na protest do Warszawy. /fot. www.solidarnosc.org.pl (archiwum)

Związkowcy z NSZZ Solidarność IKS Solino przygotowują się do protestu przed siedzibą ORLEN w Warszawie. Celem manifestacji jak zapowiadają ma być obrona przyszłości IKS Solino.

- Przygotowujemy się do manifestacji. Wyjazd planowany jest na 11 września w godzinach porannych. Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12:00. Potrwa cztery godziny. Manifestację zwołał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZ Solidarność, więc będą również członkowie czy pracownicy z różnych części Polski. Po drugie jest to protest również otwarty - mówi Jerzy Gawęda przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Inowrocławskiej Kopalni Soli „Solino” S.A. - zapowiadają protestujący.

Związkowcy będą domagać się od Orlenu przede wszystkim wykupienia zakładów Qemetica.

- Jako tych podstawowych, które powinny być dawno objęte statusem przedsiębiorstwa strategiczne. Bez tych przedsiębiorstw kopalnia nie będzie mogła funkcjonować i nie może budować magazynów. Postulujemy to, żeby wykupiono to i przekazano te spółki jako własność na rzecz Solino - dodają.

Związkowcy będą się też domagać się od Orlenu i rządu podjęcia działań strategicznych wzmacniających kompleks energetyczny Solino i spółek współpracujących.

Mówią protestujący

Mówią protestujący

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