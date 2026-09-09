Biła i kopała konie. Sędzia jeździectwa związana z regionem usłyszała zarzuty

2026-09-09, 18:43  Polska Agencja Prasowa/JW
Aleksandra Ch. usłyszała zarzuty. / fot. zrzut ekranu

Aleksandra Ch. usłyszała zarzuty. / fot. zrzut ekranu

Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi usłyszała we wtorek Aleksandra Ch. – poinformowała w środę PAP prok. Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Pod koniec sierpnia w sieci opublikowane zostały nagrania, na których widać, jak sędzia jeździectwa uderza i kopie konie.

Zarzuty dla sędzi

Marańda powiedziała, że zarzut dotyczy wydarzeń z 22 i 24 sierpnia w miejscowości Kępa k. Ślesina (woj. wielkopolskie). Aleksandra Ch. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi, stosując wobec nich przemoc fizyczną: uderzanie rękoma i batem oraz kopanie, m.in. w okolice głowy i szyi. Zdaniem śledczych spowodowało to u zwierząt ból i cierpienie oraz naraziło je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.

Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła wyjaśnień – poinformowała Marańda. Prokurator nałożył na kobietę zakaz wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Aleksandrze Ch. grozi do trzech lat pobawienia wolności.

Wyszło na jaw

O zachowaniu Aleksandry Ch. zrobiło się głośno po tym, jak właścicielka koni opublikowała na platformie społecznościowej nagrania ze stajni, przestrzegając przed współpracą z kobietą. Na filmach widać jak opiekunka zwierząt uderza je batem i kopie.

PZJ pod koniec sierpnia opublikował komunikat, w którym potwierdził, że Aleksandra Ch. posiada uprawnienia sędziowskie. Rzecznik dyscyplinarny związku wydał postanowienie o zawieszeniu jej we wszelkich prawach wynikających z członkostwa w PZJ, w tym prawach zawodnika oraz sędziego. Jak dodał związek, finalne konsekwencje wyciągnięte zostaną po formalnym zakończeniu postępowania.

– PZJ stoi jednoznacznie i stanowczo na stanowisku absolutnego braku tolerancji co do tego typu zachowań, niezależnie od tego, czy jest to osoba oficjalna, czy zupełnie postronna – podkreślono w kolejnym komunikacie opublikowanym we wrześniu.

Związek złożył ponadto zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Niezależne zawiadomienia złożyli również: właścicielka koni oraz Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z Wrocławia.



Na sygnale

Region

Związkowcy z Inowrocławskich Kopalń Solino będą protestować w Warszawie

Związkowcy z Inowrocławskich Kopalń Solino będą protestować w Warszawie

2026-09-09, 19:40
Wypadki niedaleko Golubia-Dobrzynia. Pięć osób trafiło do szpitali

Wypadki niedaleko Golubia-Dobrzynia. Pięć osób trafiło do szpitali

2026-09-09, 17:55
Drogowe krokodyle świętują swoje 25. urodziny

Drogowe "krokodyle" świętują swoje 25. urodziny

2026-09-09, 17:30
Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i stracił immunitet. Miał prowadzić motocykl po alkoholu

Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i stracił immunitet. Miał prowadzić motocykl po alkoholu

2026-09-09, 16:34
Bez dachu. Za kilka dni rozpoczyna się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności

„Bez dachu". Za kilka dni rozpoczyna się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności

2026-09-09, 16:02
Kolejne utrudnienia dla kierowców w Bydgoszczy

Kolejne utrudnienia dla kierowców w Bydgoszczy

2026-09-09, 15:02
Dramatyczna akcja w Osiu. Służby ratowały życie 4-letniego dziecka

Dramatyczna akcja w Osiu. Służby ratowały życie 4-letniego dziecka

2026-09-09, 14:04
Ks. prof. Grzegorz Barth proboszczem Katedry św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

Ks. prof. Grzegorz Barth proboszczem Katedry św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

2026-09-09, 11:57
Kiedy zapadnie wyrok w sprawie śmierci Olka z Grudziądza

Kiedy zapadnie wyrok w sprawie śmierci Olka z Grudziądza?

2026-09-09, 11:09

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę