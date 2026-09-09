Wypadki niedaleko Golubia-Dobrzynia. Pięć osób trafiło do szpitali

2026-09-09, 17:55 Bartosz Nawrocki/JW

Do jednego z wypadków doszło w Radominie. /fot. KPP Golub-Dobrzyń

Dwa popołudniowe wypadki w powiecie golubsko-dobrzyńskim, na drodze wojewódzkiej 534. Jeden w Szafarni, drugi nieco później w Radominie.

W Szafarni, na skrzyżowaniu z drogą na miejscowość Płonne zderzyły się dwie osobówki. Jak przekazała asp. sztab. Katarzyna Wilangowska z policji w Golubiu-Dobrzyniu, kierująca Mazdą, skręcając w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu BMW. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala, na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Niecałą godzinę później dwa auta zderzyły się również w Radominie na DW 534, na skrzyżowaniu z drogą na miejscowość Płonne. Z ustaleń golubsko-dobrzyńskiej policji wynika, że kierująca Toyotą nie ustąpiła pierwszeństwa jadącej zgodnie z przepisami kierującej Kią. Jedna osoba trafiła do szpitala.



W obu miejscach odbywa się ruch wahadłowy. Może potrwać do ok. godziny 19.00.