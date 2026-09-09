Drogowe "krokodyle" świętują swoje 25. urodziny

2026-09-09, 17:30  Sława Skibińska-Dmitruk / TB
Inspektorzy świętują swoje 25-lecie. /fot. WITD Bydgoszcz

Inspektorzy świętują swoje 25-lecie. /fot. WITD Bydgoszcz

Inspektorzy Transportu Drogowego czekają na „swoją" ustawę. Chcą być traktowani tak jak funkcjonariusze policji, straży granicznej czy straży pożarnej. To jedno z ich urodzinowych życzeń.

Uroczystość z okazji ćwierćwiecza ITD odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Jednym z gości jest zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Marek Konkolewski.

- Inspekcja robi kawał dobrej roboty. Wpisała się na stałe w system kontroli ruchu drogowego. Myślę, że kierowcy TIR-ów, kierowcy zawodowi przyzwyczaili się do ich widoku na drogach - mówi Marek Konkolewski. - Rok temu miałem okazję oglądania akcji kontrolowania autobusów przez WITD w Bydgoszczy. Sznur pojazdów, każdy był dokładnie sprawdzany. To nie było działanie pod publikę. Nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół nie wyobrażają sobie w tej chwili braku współpracy między szkołamia a inspektorami.

Utworzenie ITD wynikało z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Powołanie Inspekcji było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej

Cała rozmowa poniżej.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Rozmowa z Markiem Konkolewskim, zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Bydgoszcz
Inspektorzy świętują swoje 25-lecie. /fot. WITD Bydgoszcz Inspektorzy świętują swoje 25-lecie. /fot. WITD Bydgoszcz Inspektorzy świętują swoje 25-lecie. /fot. WITD Bydgoszcz

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