Ks. prof. Grzegorz Barth proboszczem Katedry św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

2026-09-09, 11:57 Materiały prasowe Diecezji Bydgoskiej / TB

Ordynariusz diecezji bydgoskiej biskup Krzysztof Włodarczyk oraz nowy proboszcz - ks. prof. Grzegorz Barth. / Fot. diecezja.bydgoszcz.pl

Kapłan zastąpi zmarłego 23 sierpnia ks. infułata Stanisława Kotowskiego. To wybitny teolog, specjalista w dziedzinie teologii dogmatycznej i personalizmu chrześcijańskiego.

Grzegorz Barth urodził się 11 czerwca 1975 roku w Bydgoszczy. W 2001 roku ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie oraz studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 czerwca 2001 roku przyjął święcenia kapłańskie.



Studiował filozofię na UAM oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2007 roku uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej, a w 2013 roku habilitację.



Od 2007 roku związany z KUL, gdzie jest profesorem. W latach 2016–2019 kierował Instytutem Teologii Dogmatycznej. Pełnił również funkcje w Towarzystwie Teologów Dogmatyków oraz w watykańskiej agencji AVEPRO zajmującej się oceną jakości kształcenia na uczelniach kościelnych. W 2018 roku ukończył program Catholic Leadership Institute na Uniwersytecie Notre Dame w USA.



Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. personalizm, chrystologię, metodologię teologii oraz hermeneutykę filozoficzną i teologiczną.



- Jestem wdzięczny księdzu biskupowi za zaufanie wobec mojej osoby i postaram się go nie zawieść, wypełniając nowe obowiązki sumiennie i na miarę moich możliwości – powiedział zaraz po nominacji nowy proboszcz katedry.