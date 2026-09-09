Ks. prof. Grzegorz Barth proboszczem Katedry św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy
Kapłan zastąpi zmarłego 23 sierpnia ks. infułata Stanisława Kotowskiego. To wybitny teolog, specjalista w dziedzinie teologii dogmatycznej i personalizmu chrześcijańskiego.
Grzegorz Barth urodził się 11 czerwca 1975 roku w Bydgoszczy. W 2001 roku ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie oraz studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 czerwca 2001 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Studiował filozofię na UAM oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2007 roku uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej, a w 2013 roku habilitację.
Od 2007 roku związany z KUL, gdzie jest profesorem. W latach 2016–2019 kierował Instytutem Teologii Dogmatycznej. Pełnił również funkcje w Towarzystwie Teologów Dogmatyków oraz w watykańskiej agencji AVEPRO zajmującej się oceną jakości kształcenia na uczelniach kościelnych. W 2018 roku ukończył program Catholic Leadership Institute na Uniwersytecie Notre Dame w USA.
Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. personalizm, chrystologię, metodologię teologii oraz hermeneutykę filozoficzną i teologiczną.
- Jestem wdzięczny księdzu biskupowi za zaufanie wobec mojej osoby i postaram się go nie zawieść, wypełniając nowe obowiązki sumiennie i na miarę moich możliwości – powiedział zaraz po nominacji nowy proboszcz katedry.