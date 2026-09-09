„Bez dachu". Za kilka dni rozpoczyna się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności
Wystawa, spektakl, koncert i spotkania z ciekawymi osobami. To wszystko znajduje się w programie drugiej edycji toruńskiej imprezy.
Na zakończenie festiwalu w niedzielę (13.09) o godz. 18 odbędzie się darmowy koncert. Wystąpią m.in. Brudne Dzieci Sida i Paraliż Band.
- Festiwal "Bez Dachu" w Toruniu już 12-13 września.
- Organizatorem jest Stowarzyszenie Serce Torunia i Fundacja Sercownia.
- Patronem festiwalu jest PR PiK.