„Bez dachu". Za kilka dni rozpoczyna się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności

2026-09-09, 16:02  Monika Kaczyńska / TB
Podczas festiwalu wystąpi m.in. grupa Paraliż Band. / Fot. Materiały zespołu

Podczas festiwalu wystąpi m.in. grupa Paraliż Band. / Fot. Materiały zespołu

Wystawa, spektakl, koncert i spotkania z ciekawymi osobami. To wszystko znajduje się w programie drugiej edycji toruńskiej imprezy.

Festiwal poprzez sztukę pokazuje i przybliża bezdomność.

- Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - mówi Michał Piszczek z Serca Torunia. - Będzie m.in. spotkanie z ks. Sławomirem Barem, który robi niesamowite rzeczy dla osób wykluczonych i osób w kryzysie bezdomności; projekcja filmu Hanny Polak „Nadejdą lepsze czasy", żywa biblioteka, a także spotkanie z osobą, która wychodzi z kryzysu bezdomności. Do tego mecz reprezentacji Polski bezdomnych z toruńskimi sportowcami.

Na zakończenie festiwalu w niedzielę (13.09) o godz. 18 odbędzie się darmowy koncert. Wystąpią m.in. Brudne Dzieci Sida i Paraliż Band.

  • Festiwal "Bez Dachu" w Toruniu już 12-13 września.
  • Organizatorem jest Stowarzyszenie Serce Torunia i Fundacja Sercownia.
  • Patronem festiwalu jest PR PiK.

Mówi Michał Piszczek z Serca Torunia.

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