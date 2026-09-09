„Bez dachu". Za kilka dni rozpoczyna się festiwal twórczości o kryzysie bezdomności

2026-09-09, 16:02 Monika Kaczyńska / TB

Podczas festiwalu wystąpi m.in. grupa Paraliż Band. / Fot. Materiały zespołu

Wystawa, spektakl, koncert i spotkania z ciekawymi osobami. To wszystko znajduje się w programie drugiej edycji toruńskiej imprezy.

Festiwal poprzez sztukę pokazuje i przybliża bezdomność.





- Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - mówi Michał Piszczek z Serca Torunia. - Będzie m.in. spotkanie z ks. Sławomirem Barem, który robi niesamowite rzeczy dla osób wykluczonych i osób w kryzysie bezdomności; projekcja filmu Hanny Polak „Nadejdą lepsze czasy", żywa biblioteka, a także spotkanie z osobą, która wychodzi z kryzysu bezdomności. Do tego mecz reprezentacji Polski bezdomnych z toruńskimi sportowcami.

Festiwal "Bez Dachu" w Toruniu już 12-13 września.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Serce Torunia i Fundacja Sercownia.

Patronem festiwalu jest PR PiK.