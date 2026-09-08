Dzieci po lekcjach biegną na chiński, hiszpański, włoski. Języki obce wciąż na topie
Znajomość języków obcych otwiera przed młodymi ludźmi nowe perspektywy. Na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne zaprasza dzieci i młodzież toruńska szkoła językowa.
Nauka angielskiego czy niemieckiego to już standard. Dzieci i rodzice zainteresowani są kolejnymi językami.
- Uczymy również języków egzotycznych, a zaczynamy w żłobku. Zapanowała moda na język chiński, japoński i hiszpański - mówi Joanna Niewiadomska, dyrektorka szkoły językowej.
Dzieci uczą się języków poprzez zabawę.
- Im więcej zmysłów pracuje podczas zajęć, tym szybciej zapamiętujemy. Staramy się, żeby nasi uczniowie osłuchali się z językiem i jak najczęściej powtarzali poznane słowa - podkreśla Joanna Niewiadomska.
- Zajęcia pozalekcyjne są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.
- Wszystkie materiały na ten temat możecie znaleźć tutaj.