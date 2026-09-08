Sukces reportażystów Polskiego Radia PiK w ogólnopolskim konkursie „Po prostu człowiek”!

2026-09-08, 19:38  DW
Audiodokument „Tu się nie płacze" Żanety Walentyn i Michała Słobodziana zdobył II nagrodę/ Fot. Cezary Wojtczak

Audiodokument „Tu się nie płacze" Żanety Walentyn i Michała Słobodziana zdobył II nagrodę/ Fot. Cezary Wojtczak

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian zdobyli II nagrodę III Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”. Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Zaręba zostali wyróżnieni.

W Górzykowie pod Zieloną Górą rozstrzygnięto III Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”.

O nagrodę walczyły aż trzy utwory z Polskiego Radia PiK. Wszystkie zostały docenione! Audiodokument „Tu się nie płacze" Żanety Walentyn i Michała Słobodziana zdobył II nagrodę. Reportaże „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej-Kuras oraz „To nie moja ręka” Michała Zaręby zostały wyróżnione.

Połączyliśmy się telefonicznie z naszymi reportażystami tuż po gali wręczenia nagród.

- Jesteśmy ogromnie szczęśliwi. To jest bardzo smutna historia o muzyce w Auschwitz. Zależy nam bardzo na tym, żeby muzyka, która powstawała w obozach koncentracyjnych, nie pozostawała za drutami, tylko była grana w filharmoniach, teatrach muzycznych - mówiła nam bezpośrednio po otrzymaniu nagrody Żaneta Walentyn.

- To niesamowity czas, kontynuacja wielkiej pasji. W ciągu ostatnich trzech lat nasza rozgłośnia za reportaże zdobyła kilkanaście ogólnopolskich nagród, drugie miejsce na festiwalu Prix Europa w Berlinie, nominacje na Prix Europa. To historyczny okres dla reportaży w Polskim Radiu PiK. Czujemy ogromną wdzięczność, że możemy je dla Państwa przygotowywać - podkreślał Michał Słobodzian.

- To duży sukces, ponieważ przeszliśmy selekcję i znaleźliśmy się w gronie 11 zakwalifikowanych do konkursu prac. Dzisiejsza gala jest ukoronowaniem naszego wysiłku - powiedział Michał Zaręba.

- Miejsca wspaniałe, towarzystwo wspaniałe i na dodatek patronka konkursu wspaniała. Czego chcieć więcej? Po prostu się cieszę - dodała ze wzruszeniem Adriana Andrzejewska-Kuras.

I nagrodę w konkursie otrzymała Dorota Jaśkiewicz-Łebek ze Studia Reportażu Polskiego Radia za reportaż „Ta panna Krysia i tamten czas”

Posłuchajcie nagrodzonych prac reportażystów Polskiego Radia PiK
On był bydgoszczaninem, ona lwowianką. On uczył gry na altówce i komponował, ona skończyła konserwatorium i grała na skrzypcach. Nigdy się nie poznali, a mimo to ich losy splotła muzyka w nieludzkim czasie i w nieludzkim miejscu. Ona grała w orkiestrze obozowej w Birkenau, on w lagerkapeli w Auschwitz. Józef Kropiński i Helena Dunicz-Niwińska to bohaterowie audiodokumentu Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Tu się nie płacze”. To opowieść o potwornych dylematach i piekle pełnym śmierci oraz muzyki.
To opowieść matki, która po śmierci dziecka walczyła o nieograniczony dostęp rodziców do oddziałów intensywnej terapii.
To opowieść Michała Zaręby o szefowej fundacji, która w swoim założeniu miała pomagać byłym więźniom i osobom uzależnionym. Jak się jednak okazuje, Anna D., bo o niej mowa, sama popełniała przestępstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zarzucał jej wykorzystywanie sfałszowanego dyplomu doktora psychologii, a prokuratura oskarżyła o kradzież w sklepie. Szefowa fundacji im. Waldemara Dąbrowskiego w Toruniu twierdzi, że chciała kontynuować dzieło swojego zmarłego męża. W historii pojawia się coraz więcej rys.

Mówią Michał Słobodzian i Żaneta Walentyn

Mówią Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Zaręba

O nagrodę walczyły aż trzy utwory z Polskiego Radia PiK autorstwa Żanety Walentyn, Michała Słobodziana, Adriany Andrzejewskiej-Kuras, Michała Zaręby/ Fot. Cezary Wojtczak Wyróżnienia zdobyli Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Zaręba/ Fot. Cezary Wojtczak

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