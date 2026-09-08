„Rodzynki z pozarządówki” przyznane. Doceniono pomysły, które wspierają i rozwijają innych

Do tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” zgłoszono 34 projekty/ Fot. Mariusz Luda
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego uhonorował organizacje pozarządowe, które w 2025 roku zrealizowały najbardziej innowacyjne inicjatywy społeczne oparte na sile wolontariatu.
Do tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” zgłoszono 34 projekty, spośród których nagrodzono sześć wyjątkowych inicjatyw.
– Działające w Kujawsko-Pomorskiem organizacje pozarządowe to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Z satysfakcją wyróżniamy i wspieramy przedstawicieli trzeciego sektora – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Doceniono Fundację „Bydgoszcz na Orientację” za stworzenie Zielonych Punktów Kontrolnych dostępną także dla osób niewidomych.
Wśród nagrodzonych inicjatyw znalazło się też m.in. Stowarzyszenie Klub Seniora „SAMI SWOI” w Świerczynkach (powiat toruński).
Koło Gospodyń Wiejskich w Lisewie „Lejdis” (powiat chełmiński) nagrodzono za realizację inicjatywy "Letnie kino - filmowa przestrzeń sąsiedzka na Jordankach".
Fundacja Spectrum Zdrowia z powiatu inowrocławskiego zyskała uznanie kapituły konkursowej za zgłoszony projekt pn. „Nie krzyczę – potrzebuję wsparcia”, który stworzył rodzinom dzieci w spektrum bezpieczną przestrzeń do zdobywania wiedzy, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, a jego trwałym efektem stała się samodzielnie działająca grupa rodziców.
Fundacja BEZPIECZNI.EU z Torunia została wyróżniona za projekt dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórcze Manowce z powiatu chełmińskiego zostało wyróżnione za ożywienie folkloru Ziemi Chełmińskiej.
Realizatorom wszystkich nagrodzonych projektów Kapituła Konkursowa przyznała równorzędne nagrody finansowe w wysokości 6 600 zł.
W tym roku przyznano również nagrodę specjalną (w wysokości 5 500 zł), którą otrzymało Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi.
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