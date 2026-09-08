Zdobyli karty rowerowe, teraz do kompletu dostają kaski. Policjanci rozdają je w regionie
Prawie 3 500 kasków trafi do młodych rowerzystów z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach ogólnopolskiej akcji zostaną przekazane dzieciom, które w tym roku zdały egzamin na kartę rowerową.
Kaski dostali już uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy.
- To bezpieczeństwo! Bo jeśli się wywrócisz, a nie masz kasku, może ci się coś z głową stać - mówi obdarowany kaskiem chłopiec.
Na podobne aspekty uwagę zwraca wojewoda Michał Sztybel.
- Statystyki są zatrważające - mówi Michał Sztybel. - Tylko w 2026 roku i tylko w naszym województwie pięć osób zginęło w wyniku wypadków na rowerach. Kask może uratować życie - dodaje.
Dzieci od razu przetestowały kaski podczas krótkiej przejażdżki w miasteczku rowerowym obok szkoły. Rozmawiały też z policjantami o bezpiecznej jeździe rowerem.
- W 2025 roku w województwie kujawsko-pomorskim doszło do 83 wypadków rowerowych, zginęły cztery osoby. W tym roku było już 66 wypadków, zginęło pięć osób.
- W 2025 roku doszło do 27 wypadków osób poruszających się hulajnogami, dwie osoby zginęły. W tym roku było już 30 takich wypadków, jedna osoba zginęła.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.