Szukał grzybów, a znalazł niewybuch. Wezwano załogę 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia

2026-09-08, 15:20 Marcin Glapiak/DW

Grzybiarz natknął się w Przyjezierzu na przedmiot przypominający niewybuch/ Fot. KPP w Mogilnie

Mieszkaniec gminy Strzelno podczas spaceru po lesie w Przyjezierzu trafił na przedmiot przypominający niewybuch. Natychmiast powiadomił policję.

Policjanci zabezpieczyli teren, wezwano załogę 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, która zabrała pocisk, by go zneutralizować.



Funkcjonariusze przypominają, że - gdy natrafimy na przedmiot przypominający niewybuch - nie wolno go dotykać, a o znalezisku trzeba niezwłocznie poinformować policję.



- Jeśli to możliwe, warto oznaczyć miejsce znaleziska z bezpiecznej odległości. Mimo że od wojny minęło wiele lat, tego typu przedmioty nadal mogą być bardzo niebezpieczne - przestrzegają policjanci.