Dzieci uczą się uczyć, czytają dla przyjemności i chwytają za narzędzia stolarskie
Toruńska Akademia Nauki oferuje bezpłatne warsztaty. Najmłodsi uczestnicy mają 4, najstarsi 15 lat.
Programy takie jak: „Mądre dziecko”, „Nastolatek z klasą”, „Mały odkrywca” czy trening umiejętności społecznych o emocjach budują u uczestników pewność siebie, rozwijają ich kluczowe kompetencje. Dzieci nabierają biegłości w czytaniu, ćwiczą logiczne myślenie.
- Organizujemy też zajęcia z robotyki, od niedawna naszą pasją stały się warsztaty ze stolarstwa - mówi Ewelina Zalewska. - Kurs „Mądre dziecko” opiera się na nauce biegłego czytania - czytania ze zrozumieniem. Przekłada się to nie tylko na zajęcia z języka polskiego, ale przynosi efekty także na matematyce. Nie zależy nam na tym, żeby dziecko czytało szybko. Zależy nam na tym, żeby znajdowało przyjemność w czytaniu. Uczymy dzieci, jak się uczyć. Bardzo ważne jest to, żeby znały swoje mocne strony, wierzyły w siebie i chciały się rozwijać - dodaje.
- Zajęcia pozalekcyjne są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.
- Wszystkie materiały na ten temat możecie znaleźć tutaj.