2026-09-08, 17:56 Marcin Glapiak/BN

W Inowrocławiu pośmiertnie uhonorowano zasłużonego żołnierza. Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Znajduje się on na cmentarzu parafii św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Karola Libelta.

- Edmund Małecki to przede wszystkim powstaniec wielkopolski i śląski, żołnierz walczący o niepodległość Polski w najważniejszym okresie I wojny światowej i po niej - mówi Mateusz Szłapka z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy, z Referatu Badań Historycznych.



Znakiem pamięci „Tobie Polsko” IPN honoruje groby, w których spoczywają powstańcy śląscy. - Chcemy w ten sposób przypomnieć postaci związane z tymi konkretnie powstaniami, ale także pokazać lokalnym społecznościom, że na ich cmentarzach spoczywają osoby, które brały w nich udział - informuje Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach



W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się jedynie trzy groby opatrzone znakiem pamięci „Tobie Polsko”.