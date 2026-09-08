Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”

2026-09-08, 17:56  Marcin Glapiak/BN

W Inowrocławiu pośmiertnie uhonorowano zasłużonego żołnierza. Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Znajduje się on na cmentarzu parafii św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Karola Libelta.

- Edmund Małecki to przede wszystkim powstaniec wielkopolski i śląski, żołnierz walczący o niepodległość Polski w najważniejszym okresie I wojny światowej i po niej - mówi Mateusz Szłapka z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy, z Referatu Badań Historycznych.

Znakiem pamięci „Tobie Polsko” IPN honoruje groby, w których spoczywają powstańcy śląscy. - Chcemy w ten sposób przypomnieć postaci związane z tymi konkretnie powstaniami, ale także pokazać lokalnym społecznościom, że na ich cmentarzach spoczywają osoby, które brały w nich udział - informuje Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się jedynie trzy groby opatrzone znakiem pamięci „Tobie Polsko”.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”/fot. Marcin Glapiak Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”/fot. Marcin Glapiak Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”/fot. Marcin Glapiak Grób powstańca śląskiego Edmunda Małeckiego oznaczono znakiem pamięci „Tobie Polsko”/fot. Marcin Glapiak

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