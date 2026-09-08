Potrzeby młodych na Kongresie Dialogu w Toruniu. Tematami rynek pracy, mieszkalnictwo i edukacja

2026-09-08, 16:00 Monika Kaczyńska/BN

Przy mikrofonie prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Monika Kaczyńska

„Miasto dla Młodych” - to hasło 3. Toruńskiego Kongresu Dialogu. Wśród poruszanych tematów m.in. te związane z rynkiem pracy, mieszkalnictwem, edukacją czy spędzaniem wolnego czasu.

Tegoroczna edycja koncentruje się na atrakcyjności Torunia dla młodych i szukaniu rozwiązań, które mogą zachęcić do pozostania lub zamieszkania w Toruniu.



Jak podkreśla prezydent Paweł Gulewski, statystyki są okrutne. - Młodzieży w Toruniu obecnie jest około 66 tysięcy, a 44 tysiące to są osoby w wieku produkcyjnym, ale statystyki GUS już pokazują, że w roku 2030 młodzieży będzie o 10 tysięcy mnie, a rok 2050 będzie dla Torunia naprawdę czymś bardzo poważnym, gdyż mamy spaść poniżej progu 160 tysięcy mieszkańców w ogóle i będziemy mieli młodzieży i seniorów na tym samym poziomie - po ok. 33% - dodaje.



Jak mieszka się młodym w Toruniu? Odpowiedzi, które usłyszała nasza reporterka, są różne:

- Bardzo dobrze się mieszka w Toruniu, jest dużo zieleni, miasto jest dostosowane pod młode osoby;

- Nie wiem czy chciałabym w ogóle mieszkać w Toruniu, ze względu na ceny mieszkań oraz to, że ciężko jest znaleźć pracę, zwłaszcza osobom młodym.



Kongres Dialogu odbywa się w toruńskich Jordankach. W środę drugi dzień wydarzenia.