- To były zmarnowane trzy lata dla Bydgoszczy - mówią o rządach KO członkowie klubu Rozwój Plus
Łukasz Schreiber, nowy szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz jego członkowie z Bydgoszczy zorganizowali konferencję prasową na ulicy Mostowej. Poruszono między innymi problem portu multimodalnego w Emilianowie oraz sprawę byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych Marka Z., który jest oskarżony o molestowanie 15-latki.
- To były zmarnowane trzy lata dla Bydgoszczy - tak o rządach Koalicji Obywatelskiej mówią członkowie Rozwój Plus. - Obecnie rządzący dokańczają to co robił poprzedni rząd - mówi radny Paweł Bokiej. - Od dwóch lat w zasadzie chwalimy się jedną inwestycją - żłobkiem na ulicy Gajowej. Wokół tego jest robiona aura, jakbyśmy budowali tor Formuły 1 - uważa.
Z kolei Łukasz Schreiber tak podsumował ostatnie trzy lata rządów Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. - Najsmutniejsze jest to, że to taki policzek wymierzony Bydgoszczy przez obecnie rządzących. Bowiem najczęściej o tym mieście można usłyszeć, kiedy kolejny nominat tej koalicji okazuje się pedofilem - mówi, nawiązując do sprawy byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Marka Z. oskarżonego o molestowanie 15-latki.
Podczas konferencji poruszono kwestię portu multimodalnego w Emilianowie. - Tak naprawdę cofnęliśmy się w ciągu tych trzech lat - mówi radny miasta Bydgoszczy Wojciech Bielawa. - Były zapowiedzi, że ma to przejąć Park Przemysłowy. Prezydent Rafał Bruski ostatnio mówił, że takie działania podejmuje. To byłoby nawet dobre, tylko jest jedna bardzo zła informacja - w sierpniu umowę strategiczną na budowę terminala intermodalnego podpisało miasto Grudziądz - przypomina.
Stowarzyszenie Rozwój Plus zapowiedziało utworzenie nowego biura w połowie października wraz ze startem nowej partii. Stowarzyszenie ma obecnie w regionie około 200 członków.
Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.