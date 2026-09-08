- To były zmarnowane trzy lata dla Bydgoszczy - mówią o rządach KO członkowie klubu Rozwój Plus

2026-09-08, 13:42 Damian Klich/BN

Od lewej: Paweł Bokiej, Michał Krzemkowski, Łukasz Schreiber i Wojciech Bielawa/fot. Damian Klich

Łukasz Schreiber, nowy szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz jego członkowie z Bydgoszczy zorganizowali konferencję prasową na ulicy Mostowej. Poruszono między innymi problem portu multimodalnego w Emilianowie oraz sprawę byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych Marka Z., który jest oskarżony o molestowanie 15-latki.

- To były zmarnowane trzy lata dla Bydgoszczy - tak o rządach Koalicji Obywatelskiej mówią członkowie Rozwój Plus. - Obecnie rządzący dokańczają to co robił poprzedni rząd - mówi radny Paweł Bokiej. - Od dwóch lat w zasadzie chwalimy się jedną inwestycją - żłobkiem na ulicy Gajowej. Wokół tego jest robiona aura, jakbyśmy budowali tor Formuły 1 - uważa.



Bowiem najczęściej o tym mieście można usłyszeć, kiedy kolejny nominat tej koalicji okazuje się pedofilem

w sierpniu umowę strategiczną na budowę terminala intermodalnego podpisało miasto Grudziądz

Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.