Dzieło rogowe ma zostać nową atrakcją turystyczną Grudziądza - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-09-08, 12:45 Marcin Doliński/BN

Dzieło rogowe/fot. Marcin Doliński

XVIII-wieczne zniszczone i zaniedbane dzieło rogowe Twierdzy Grudziądz przejdzie metamorfozę. Ten cenny zabytek militarny ma zostać udostępniony mieszkańcom i stać się atrakcją turystyczną miasta.

Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, plany są ambitne. - Marzy nam się, aby był tam taki plenerowy amfiteatr, być może uda się zrealizować muzeum Twierdzy Grudziądz, leśny plac zabaw czy ścieżki do zabaw terenowych - informuje Emilia Markot-Borkowska, zastępca dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. - Chcielibyśmy, żeby to była strefa multifunkcjonalna - dodaje.



Emilia Markot-Borkowska chce, by można było oprowadzać zwiedzających po dziele rogowym. - Będzie to namiastka całego założenia cytadeli - uważa.



Miasto będzie się starać o unijne wsparcie na remont tego zabytku.