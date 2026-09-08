Zaginiona matka z dzieckiem była widziana w naszym regionie. Policja prosi o pomoc

2026-09-08, 10:59 Agata Raczek/BN

Zaginiona matka z dzieckiem/fot. KWP w Łodzi

Policjanci poszukują 31-letniej Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna Arona. Kobieta wraz z dzieckiem 26 sierpnia około godziny 10:30 opuściła miejsce zamieszkania. Od tego czasu nie wrócili do domu i nie nawiązali kontaktu z bliskimi.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na przełomie sierpnia i września Anna Dawczyk wraz z synem byli widziani w naszym regionie, a konkretnie w Toruniu.



Funkcjonariusze przedstawiają rysopis zaginionych. - Anna Dawczyk, 31 lat, wzrost około 160 centymetrów, szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie - mówi nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka łódzkich policjantów.



Przedstawiła także charakterystykę zaginionego chłopca, Arona. - 9 lat, wzrost około 130 centymetrów, włosy w kolorze jasny blond - informuje.



Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pod numerem telefonu 47 84 63 211, 47 84 63 209 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.