2026-09-09, 07:50 Monika Kaczyńska/BN

Są pieniądze na małą retencję. Mieszkańcy regionu mogą składać wnioski/fot. Pixabay/ilustracyjna

Mała retencja to sposób na oszczędność wody i niższe rachunki. Chodzi głównie o zbieranie deszczówki. Można to zrobić, korzystając z programu „Mikroretencja”. Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wsparcie wynosi do ośmiu tysięcy złotych. - O dofinansowanie mogą starać się właściciele domów jednorodzinnych - wyjaśnia prezes funduszu Grzegorz Boroń.



Pieniądze można otrzymać po wykonaniu zadania. Dlatego do wniosku o dofinansowanie należy załączyć faktury. - Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania między innymi na zakup i montaż zbiorników podziemnych, naziemnych i na wodę opadową - informuje Izabela Wiśniewska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. - Możemy również wykonać oczka wodne pełniące funkcję retencyjną - dodaje.



Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi dwa tysiące złotych. Na realizację projektów w Kujawsko-Pomorskiem jest do dyspozycji pula blisko 9,5 milionów złotych. Do tej pory (od 22 czerwca, kiedy rozpoczął się nabór) do funduszu wpłynęło 367 wniosków na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Program ma być realizowany do końca przyszłego roku.