Wybuch gazu w domku na działce ROD Rusałka w Wierzchucinku. 70-latek trafił do szpitala

2026-09-07, 21:00 Monika Siwak/BN

Wybuch gazu w domku na działce ROD Rusałka w Wierzchucinku/fot. Pixabay/ilustracyjna

Butla z gazem wybuchła w domku na działce ROD Rusałka w Wierzchucinku (pow. bydgoski). Jak informują strażacy, budynek został zniszczony. W zdarzeniu ucierpiał 70-letni mężczyzna.

Całe szczęście, kiedy na miejsce przyjechały służby, senior był przytomny. Miał jednak lekkie oparzenia twarzy i rąk. Został zabrany karetką do szpitala.



Na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp strażaków. W kulminacyjnym momencie było ich pięć.