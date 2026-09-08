Nowe rondo w Barcinie otwarte. Inwestycja za 6 milionów złotych [zdjęcia]

2026-09-08, 06:56 BN

Nowe rondo w Barcinie otwarte/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

W Barcinie (pow. żniński) otwarto nowe rondo na połączeniu ulic Pakoskiej, 4 Stycznia, Polnej i Mogileńskiej. Inwestycja za 6 milionów złotych ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić ruch na ważnej drodze wojewódzkiej nr 254.

W uroczystości otwarcia, która odbyła się 7 września, uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, członek zarządu województwa Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa Marek Wojtkowski. Obecni byli także burmistrz Barcina Michał Pęziak i zastępca burmistrza Hubert Łukomski.



To kolejna inwestycja zarządu województwa, zrealizowana w ciągu ważnej drogi wojewódzkiej nr 254, łączącej m.in. powiaty bydgoski, żniński i mogileński. – Nowe rondo nie tylko usprawnia ruch, ale także poprawia bezpieczeństwo wszystkich korzystających z tego newralgicznego skrzyżowania – mówił Piotr Całbecki. – Inwestycja jest częścią naszego dużego programu modernizacji dróg wojewódzkich, którego celem jest wyeliminowanie miejsc niebezpiecznych. W całym regionie powstają dzięki niemu nowe ronda, chodniki i oświetlone przejścia dla pieszych – dodał.



Rondo w Barcinie. Jak wygląda inwestycja?



Nowe czterowlotowe rondo powstało na połączeniu ulic Pakoskiej, 4 Stycznia, Polnej i Mogileńskiej. Pasy ruchu przed rondem rozdzielają wysepki z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów. Powstały zjazdy na posesje i doświetlone przejścia. W zakres zadania wchodziła też przebudowa infrastruktury podziemnej. Rondo umożliwia również bezpieczny przejazd pojazdom ponadgabarytowym.



Wykonawcą zadania była bydgoska firma Kada-Bis. Na jego realizację zarząd województwa przeznaczył środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27.



W poprzednich latach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 zmodernizowane zostały odcinki:

