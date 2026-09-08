„Porównanie badań z poprzednich lat pokazuje, jak niska jest sprawność dzieci” [Rozmowa Dnia]

2026-09-08, 09:03 Agnieszka Marszał/BN

Rafał Kensik/fot. Izabela Langner

Prawie dwa procent uczniów nie potrafi skakać na skakance, a 86 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany - wynika z raportu Akademii Wychowania Fizycznego za ubiegły rok. Dlaczego sprawność dzieci jest coraz gorsza? Czy WF może to zmienić? W „Rozmowie Dnia” na te pytania odpowiedział Rafał Kensik, fizjoterapeuta i metodyk wychowania fizycznego.

- Niestety, jest tak źle, jak pokazuje raport - przyznaje gość Agnieszki Marszał. - Porównując badania z 2025 do 2009 roku, to one pokazują, jak niska jest sprawność dzieci. Zaznaczę, że braliśmy pod uwagę tylko trzy testy: skok z miejsca, bieg wahadłowy 5x10 oraz beep test - dodaje.



A jak wypadli uczniowie z naszego regionu w testach przeprowadzonych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy? - Wyniki były różne - są uczniowie, którzy uczęszczają na wychowanie fizyczne i którzy po zajęciach lekcyjnych aktywnie spędzają czas. U tych osób testy wypadły dobrze - mówi Rafał Kensik. - Niestety jednak większość osób migała się od zajęć i przynosiła zwolnienia, które wypisywali rodzice. U nich te testy niestety były bardzo słabe - informuje.



Gość „Rozmowy Dnia” podkreśla, że u uczniów najbardziej w oczy rzuca się brak wydolności, słaba siła, problemy z koordynacją czy nadmierna masa ciała. - Od razu widać koślawość kolan, wystające łopatki, głowę wysuniętą do przodu, zapadniętą klatkę piersiową - wymienia.



Co może być przyczyną tego, że sprawność u dzieci spada? - Z mojej perspektywy to kwestia ciężkich plecaków oraz wielogodzinnego siedzenia w ławce. Potem, jak pokazują testy, większość dzieci wraca do domu i siedzi przy komputerze czy telefonie i nagle się okazuje, że siedzą tak 10 godzin dziennie. Jest za dużo siedzenia, za mało ruchu - przyznaje Rafał Kensik.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

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