Zajęcia, na których uczniowie dobrowolnie pomagają innym - tak jest w szkole w Krąplewicach

2026-09-08, 07:50  Marcin Doliński/BN
Zajęcia, na których uczniowie dobrowolnie pomagają innym - tak jest w szkole w Krąplewicach/fot. Magnific/ilustracyjna

Zajęcia, na których uczniowie dobrowolnie pomagają innym - tak jest w szkole w Krąplewicach/fot. Magnific/ilustracyjna

Pomoc, empatia, odpowiedzialność i nauka - to szkolny wolontariat. To zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie dobrowolnie pomagają innym czy organizują wydarzenia szkolne. Odwiedziliśmy małą szkołę podstawową w Krąplewicach w Borach Tucholskich.

- Wolontariat uczy dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, organizacji, bo przecież uczniowie muszą od początku do końca daną inicjatywę przygotować - uważa Emilia Durka, opiekunka koła wolontariatu.

Młodzi wolontariusze w ciągu roku przeprowadzają wiele akcji. - Mamy sklepik śniadaniowy, gdzie uczniowie przygotowują i oferują innym zdrową żywność - mówi Emilia Durka. - W listopadzie udamy się na parafialny cmentarz w Jeżewie i będziemy sprzątać zaniedbane groby. A w tamtym roku zbieraliśmy pieniądze na hospicjum w Gdańsku - dodaje.

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