Nowy Klub Seniora otwarto na osiedlu „Pod Dębową Górą” w Toruniu [zdjęcia]

2026-09-07, 20:40 Monika Kaczyńska/BN

Nowy Klub Seniora otwarto na osiedlu „Pod Dębową Górą” w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Na osiedlu „Pod Dębową Górą” w Toruniu, przy ul. Batorego 67A otwarto Klub Seniora, w którym starsi mieszkańcy miasta będą mogli się spotykać. Przez kilka godzin dziennie odbywać się będą warsztaty dla seniorów. Przede wszystkim jednak zyskają oni okazję do poznania się i integracji.

- To nowe osiedle, ale zamieszkiwane również przez seniorów. Takie miejsce było tu potrzebne - podkreśla prezydent Torunia Paweł Gulewski.



Jak informuje Beata Żółtowska, prezes toruńskiego TBS, obecnie na osiedlu „Pod Dębową Górą” mieszka 50 rodzin senioralnych. - W związku z tym postanowiliśmy wybudować miejsce spotkań dla tych osób, ale chcemy również, żeby były organizowane tutaj zajęcia także dla innych grup - dodaje.



Co do zaoferowania będzie miał nowy Klub Seniora? - Mamy w planach strefę beauty, a przed świętami Bożego Narodzenia będziemy robić stroiki. Planujemy też organizację wyjazdów - informuje Magdalena Strzelecka-Gleba.



Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powierzyło prowadzenie Klubu Seniora fundacji Pro Omnis.