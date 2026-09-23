Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy [nowe zdjęcia]

2026-09-23, 12:35  Monika Siwak/BN
Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner

Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner

Do końca roku mają zacząć się wykopy pod nowy podziemny budynek Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Obecnie przekładane są rury kanalizacyjne, gazowe i linie energetyczne. Inwestycja ma poprawić warunki pracy filharmoników, którzy dotąd nie mieli sal prób i garderób.

Cztery wielkie kryształowe żyrandole z sali koncertowej zostaną zastąpione nowymi z weneckiego szkła. Natomiast fotele z widowni trafią do domów melomanów i przed gabinet marszałka województwa. - W Urzędzie Marszałkowskim będę miał pięć krzeseł - powiedział Piotr Całbecki, który wizytował na placu budowy filharmonii. Przypomnijmy, jakiś czas temu tamtejsze meble zostały wystawione na sprzedaż.

Akustyka sprawdzana jest po odjęciu każdego elementu. - Filharmonia Pomorska jest znana z tego, że ma jedną z najlepszych akustyk na świecie. Żeby ją utrzymać, robimy próby akustyczne po każdym elemencie demontażu - opowiadał przedstawiciel managera projektu inżynier budowy Marek Janowski.

Pod ziemią znajdzie się między innymi sala kameralna. Remont i rozbudowa filharmonii potrwają trzy lata.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/ Fot. Izabela Langner Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak Cztery wielkie kryształowe żyrandole z sali koncertowej zostaną zastąpione nowymi z weneckiego szkła/fot. Monika Siwak Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak Marszałek województwa Piotr Całbecki (na pierwszym planie z lewej, w niebieskiej kamizelce) i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski (na pierwszym planie z prawej, w niebieskiej kamizelce) wizytowali na placu budowy Filharmonii Pomorskiej/fot. Monika Siwak Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak

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