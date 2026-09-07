Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy [zdjęcia]

2026-09-07, 17:35 Monika Siwak/BN

Rozpoczął się remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy/fot. Monika Siwak

Do końca roku mają zacząć się wykopy pod nowy podziemny budynek Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Obecnie przekładane są rury kanalizacyjne, gazowe i linie energetyczne. Inwestycja ma poprawić warunki pracy filharmoników, którzy dotąd nie mieli sal prób i garderób.

Cztery wielkie kryształowe żyrandole z sali koncertowej zostaną zastąpione nowymi z weneckiego szkła. Natomiast fotele z widowni trafią do domów melomanów i przed gabinet marszałka województwa. - W Urzędzie Marszałkowskim będę miał pięć krzeseł - powiedział Piotr Całbecki, który wizytował na placu budowy filharmonii. Przypomnijmy, jakiś czas temu tamtejsze meble zostały wystawione na sprzedaż.



Akustyka sprawdzana jest po odjęciu każdego elementu. - Filharmonia Pomorska jest znana z tego, że ma jedną z najlepszych akustyk na świecie. Żeby ją utrzymać, robimy próby akustyczne po każdym elemencie demontażu - opowiadał przedstawiciel managera projektu inżynier budowy Marek Janowski.



Pod ziemią znajdzie się między innymi sala kameralna. Remont i rozbudowa filharmonii potrwają trzy lata.