Wykoleił się tramwaj przy przystanku Dworzec Autobusowy w Bydgoszczy [AKTUALIZACJA]

2026-09-07, 16:00 BN

Fot. ilustracyjna

Tramwaj nr 5 wykoleił się przy przystanku Dworzec Autobusowy, obok galerii handlowej Focus. Dla innych pojazdów szynowych wyznaczono objazdy przez ul. Wojska Polskiego, ul. Kujawską i ul. Bernardyńską. Normalny ruch został przywrócony ok. godz. 16:15.

Tymczasowa zmiana dotyczyła linii 3, 4, 5, 6, 8 i 10, które kursują w kierunku Ronda Jagiellonów.



AKTUALIZACJA 16:15 - Na odcinku od Ronda Jagiellonów do Ronda Fordońskiego ruch został przywrócony. Wciąż jednak możliwe są opóźnienia w kursowaniu tramwajów.