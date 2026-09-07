17-latek prowadził motocykl bez uprawnień. Jazdę po Piotrkowie Kujawskim ukrócili policjanci

2026-09-07, 16:40  JW
Policjanci zatrzymali 17-latka za jazdę motocyklem bez prawa jazdy. /fot. KPP Radziejów

Policjanci zatrzymali 17-latka za jazdę motocyklem bez prawa jazdy. /fot. KPP Radziejów

Mundurowi z radziejowskiej drogówki zatrzymali w Piotrkowie Kujawskim 17-latka. Nastolatek kierował motocyklem bez prawa jazdy.

Na ul. Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Radziejowie zatrzymali 17-latka, który jechał motocyklem. Funkcjonariusze sprawdzili systemy i okazało się, że nastolatek nie ma prawa jazdy kategorii, która pozwoliłaby mu legalnie prowadzić jednoślad.

- Za popełnione wykroczenie 17-latek odpowie teraz przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień grozi mu bardzo surowa kara - przekazuje asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP w Radziejowie.

W takich przypadkach sąd nakłada obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Dodatkowo sprawca może liczyć się z grzywną w wysokości minimum 1 500 złotych.

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