Toruń planuje Most Zachodni. Rozpoczynają się konsultacje w mieście i sąsiednich gminach

2026-09-07, 16:17 Mariusz Luda/JW

W Toruniu rozpoczynają się konsultacje ws. budowy Mostu Zachodniego. /fot. Mariusz Luda

W Toruniu planują budowę Mostu Zachodniego. Nowa przeprawa przez Wisłę ma przebiegać również przez teren gminy Wielka Nieszawka. W tej sprawie odbędą się konsultacje społeczne.

We wrześniu zaplanowano trzy spotkania informacyjne: dwa w Toruniu oraz jedno w Małej Nieszawce. Realizacja projektu to jednak odległa perspektywa. Zdaniem prezydenta Torunia, prace budowlane mogłyby ruszyć około 2032 roku i potrwać od 3 do 4 lat.



- Daje nam to fenomenalny układ drogowy, który łączy zarówno prawobrzeże jak i lewobrzeże, łączy również tereny gminy Wielkiej Nieszawki. Druga kwestia to oczywiście ruch tranzytowy między drogą ekspresową S10, między DK15, gdzie to włączenie będzie miało miejsce po stronie lewobrzeża, a DK80. Istniałaby naprawdę taka szybsza przeprawa i brak konieczności jazdy do centrum Podgórza i do centrum Prawobrzeża w kontekście skorzystania z istniejącego Mostu Piłsudskiego - dodaje Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Według włodarza miasta, jest to ratunek Mostu Piłsudskiego. W 2030 roku przeprawa znowu się napełni do poziomu ponad 27 tysięcy aut na dobę. To byłoby krytyczne obciążenie, jedno z wyższych.



Szacunkowy koszt tego potężnego przedsięwzięcia wynosi od 650 do 800 milionów złotych.