Wyciek gazu na ul. Sienkiewicza w Świeciu. Droga została zamknięta [AKTUALIZACJA]

2026-09-07, 12:27 Marcin Doliński/JW, BN

Wyciek gazu na ul. Sienkiewicza w Świeciu. /fot. Marcin Doliński

Trzy zastępy straży pożarnej prowadziły działania na ul. Sienkiewicza w Świeciu. Tam doszło do wycieku gazu, który został już zatrzymany.

Przed godziną 12.00 świeccy strażacy zostali zaalarmowani o wycieku gazu na ul. Sienkiewicza. Jak informują, do uszkodzenia doszło podczas prac drogowych. Koparka uszkodziła rurę przesyłową. - Ewakuowano łącznie 15 osób - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK kpt. Krystian Kaczmarek ze straży pożarnej w Świeciu.





AKTUALIZACJA: Sytuacja opanowana, ale utrudnienia trwają



Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w związku z wyciekiem gazu na ulicy Sienkiewicza. - Wyciek został uszczelniony i zlikwidowany przez przybyłych na miejsce pracowników gazowni - dodaje Krystian Kaczmarek.