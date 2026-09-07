Przedszkole i żłobek UKW w Bydgoszczy już otwarte. Przygotowano miejsca dla 130 dzieci

2026-09-07, 14:00  Damian Klich/JW
Przedszkole i żłobek UKW w Bydgoszczy oficjalnie otwarte. /fot. Damian Klich

Przedszkole i żłobek UKW w Bydgoszczy oficjalnie otwarte. /fot. Damian Klich

Ścianka wspinaczkowa, basenik z podświetlanymi piłeczkami czy mini sedesy dostosowane do najmłodszych dzieci. W poniedziałek oficjalnie otwarto żłobek i przedszkole Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Znajdzie w nim miejsce dla 130 żłobkowiczów i przedszkolaków. Jak mówi prof. Bernard Mendlik, rektor UKW, to inwestycja ważna nie tylko dla samej uczelni, ale i też dla dzieci i rodziców.

- Zapraszamy tutaj do żłobka i przedszkola. Ideą tej inwestycji jest to, aby oprócz samego żłobka, samego przedszkola była również część studencka przewidziana dla praktyk studenckich z wydziału pedagogiki - dodaje.

- Mamy rzeczy, których w innych przedszkolach i żłobkach nie ma, czyli supernowoczesny plac zabaw, warzywniaki dla każdej grupy, gdzie dzieci mogą sadzić i hodować warzywa. Oprócz tego mamy łąkę kwietną i sad owocowy, gdzie też mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mogli dokonać pierwszych zbiorów. Mamy swoją własną salę integracji sensorycznej i salę doświadczania świata, która jest jedną z dwóch najlepiej wyposażonych sal w całym województwie - wymienia Jakub Mendry, dyrektor żłobka i przedszkola UKW.

To będzie także miejsce dla przyszłej kadry pedagogicznej, która będzie odbywać tutaj praktyki.

- Jestem studentką pedagogiki opiekuńczej. Zazwyczaj mieliśmy praktyki tylko w jednym miejscu, w jednym typie szkoły. Bardzo się cieszymy, że takie miejsce powstało, szczególnie blisko nas i jest to takie miejsce uniwersyteckie, otwarte dla studentów - mówi nam jedna ze studentek.

Cały czas w żłobku i przedszkolu są wolne miejsca. Uczelnia prowadzi rekrutację ciągłą.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Przedszkole i żłobek UKW w Bydgoszczy oficjalnie otwarte. /fot. Damian Klich Przedszkole i żłobek UKW w Bydgoszczy oficjalnie otwarte. /fot. Damian Klich

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