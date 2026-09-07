Miał pięć zakazów prowadzenia pojazdów. Wpadł podczas kontroli pod Wąbrzeźnem

2026-09-07, 11:40  Agata Raczek/JW
Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali kierowcę z pięcioma zakazami prowadzenia pojazdów. /fot. Pixabay/ilustracyjna

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali kierowcę z pięcioma zakazami prowadzenia pojazdów. /fot. Pixabay/ilustracyjna

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali do kontroli kierowcę, który miał aż pięć aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. Cztery z nich były dożywotnie.

- W miniony piątek, tuż po godzinie 8:00 w Wałyczu policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej opla, którym kierował 42-letni mieszkaniec powiatu golubsko-dobrzyńskiego. O ile sprawdzenie stanu jego trzeźwości nie wykazało żadnych nieprawidłowości, tak wynik sprawdzenia w policyjnym systemie wykazał, że mężczyzna posiada pięć aktywnych zakazów kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, w tym cztery dożywotnio. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do naszej jednostki, gdzie usłyszał zarzuty niestosowania się do sądowych zakazów - informuje podkom. Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskiej policji.

Mężczyzna został rozliczony w trybie przyspieszonym. Sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia i 10 tysięcy złotych grzywny.

Mówi podkom. Krzysztof Świerczyński

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