W Radziejowie pobili działkowicza, bo ten nie wpuścił ich na imprezę. Dwoje mężczyzn z zarzutami

Jest akt oskarżenia wobec 20 i 21-latka, którzy pobili mężczyznę na działce. / Fot. policja
Podczas imprezy klasowej w Radziejowie, 20 i 21-latek próbowali dostać się na zabawę na innej działce. Pobili jej właściciela. Do sądu trafił już akt oskarżenia.
Historia działa się 30 maja. Wówczas 20-letni Johnatn R. oraz 21-letni Marcel Sz. brali udział w spotkaniu klasowym na terenie ogródków działkowych. W pewnym momencie młodzi ludzie postanowili dołączyć do imprezy, która odbywała się na innej działce. Jednak jej właściciel odmówił im wstępu, mówiąc, że kończą zabawę i wracają do domu.
Mimo to obaj mężczyźni próbowali dostać się siłą na teren działki. Kiedy napotkali opór, zaczęli bić właściciela, uderzając go pięściami i kopiąc po całym ciele. Całe zdarzenie widziała partnerka poszkodowanego, która próbowała interweniować, ale jeden z podejrzanych złapał ją za rękę, szarpnął i uderzył lewą ręką, powodując rany wokół łokcia kobiety.
Sprawców udało się zatrzymać i przesłuchać. Początkowo Jonathan R. i Marcel Sz. przyznali się do winy.
- Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełnione zostały im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich tj. publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się oraz odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania - informuje prok. Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Obaj podejrzani nie byli wcześniej karani. Za ten czyn grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. - Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Sąd ma obowiązek wymierzyć karę w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę - dodaje prokurator.
Wobec sprawców Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała w sierpniu akt oskarżenia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę