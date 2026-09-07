Inowrocławski radny rozpowszechniał wizerunek nagiej osoby? Sprawa pod lupą prokuratury

2026-09-07, 08:57 Marcin Glapiak/JW

Prokuratura bada sprawę inowrcoławskiego radnego, który miał rozpowszechniać wizerunek nagiej osoby bez jej zgody./fot. UM Inowrocławia, zdj. ilustracyjne

Czy jeden z inowrocławskich radnych rozpowszechniał wizerunek nagiej osoby bez jej zgody? Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. Jeden z radnych zarzuca prezydentowi miasta brak reakcji.

Sprawcą miejski radny?



Jak informuje Gazeta Pomorska, osoba pokrzywdzona wskazała, że potencjalnym sprawcą może być miejski radny. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od marca tego roku. Dotyczy rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, co miało się wydarzyć między 24 stycznia a 7 lutego.



Obecnie nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów. Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu informatyki.



Zarzuty wobec prezydenta miasta



Radny powiatowy Marcin Wroński zarzuca prezydentowi miasta i radnym miejskim brak reakcji w sprawie tzw. afery seksualnej. Według niego sprawa ma dwa wątki.



- Rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w zamian za seks - mówi Marcin Wroński.



Prezydent Inowrocławia uważa, że działania Wrońskiego to polityczna gra i nie będzie komentować sprawy, bo prokuratura nie ujawniła nawet personaliów tej osoby.



- Robi swoją politykę i szuka być może wyświetleń na Facebooku, natomiast ja z perspektywy prezydenta absolutnie nie zajmuję stanowiska i nie zajmę, dopóki przede wszystkim nie padną personalia, bo mówimy o jakiejś kobiecie, mówimy o jakimś radnym - wyjaśnia Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.



W piątek, po ujawnieniu w internecie informacji o możliwej seks aferze, włodarz miasta zlecił kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej, która ma sprawdzić, jak wcześniej były przyznawane mieszkania komunalne.