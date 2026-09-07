Inowrocławski radny rozpowszechniał wizerunek nagiej osoby bez jej zgody? Sprawa pod lupą prokuratury

2026-09-07, 08:57 Marcin Glapiak/JW

Prokuratura bada sprawę inowrcoławskiego radnego, który miał rozpowszechniać wizerunek nagiej osoby bez jej zgody./fot. UM Inowrocławia, zdj. ilustracyjne

Czy jeden z inowrocławskich radnych rozpowszechniał wizerunek nagiej osoby bez jej zgody? Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. Śledztwo trwa od marca.

W poniedziałek w tej sprawie ma odbyć się konferencja prasowa zorganizowana przez radnego powiatowego Marcina Wrońskiego.



Jak informuje Gazeta Pomorska, osoba pokrzywdzona wskazała, że potencjalnym sprawcą może być miejski radny. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od marca tego roku. Dotyczy rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, co miało się wydarzyć między 24 stycznia a 7 lutego.



Obecnie nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów. Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu informatyki.