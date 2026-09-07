„To próba dla młodego kierowcy" - mówi kom. Remigiusz Rakowski. O zmianach w przepisach w „Rozmowie Dnia”

2026-09-07, 09:00 Agnieszka Marszał/JW

Gościem „Rozmowy Dnia” będzie Komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner

Prawo jazdy po nowemu, kontrole hulajnóg i bezpieczeństwo przy szkołach. Gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK był kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Nowe przepisy dla młodych





3 września weszły w życie zmiany w przepisach drogowych. Jednym z nich zmiany dla młodych kierujących.

Kierowca będzie mieć kilka ograniczeń. Jeśli popełni dwa wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas okres próbny wydłuży się o kolejne dwa lata. Jeśli w tym czasie przekroczy 12 punktów karnych, to będzie musiał zapisać się na kurs doskonalenia techniki jazdy.







Problemy z hulajnogami





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