„To próba dla młodego kierowcy" - mówi kom. Remigiusz Rakowski. O zmianach w przepisach w „Rozmowie Dnia”

Gościem „Rozmowy Dnia” będzie Komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner
Prawo jazdy po nowemu, kontrole hulajnóg i bezpieczeństwo przy szkołach. Gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK był kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.
Nowe przepisy dla młodych
3 września weszły w życie zmiany w przepisach drogowych. Jednym z nich zmiany dla młodych kierujących.
- Młody kierowca, który zdobędzie uprawnienia po 3 września, będzie wchodzić w tak zwany okres próbny, który będzie trwać 2 lata, a dla osób, które zdobędą uprawnienia jako 17-latkowie, będzie trwał maksymalnie 3 lata. Po 20. roku życia ten okres mija. Musimy pamiętać o tym, że to jest próba dla tego młodego kierowcy, żeby nabrał doświadczenia, jeździł zgodnie z przepisami i nie łamał przepisów ruchu drogowego - podkreśla kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.
Kierowca będzie mieć kilka ograniczeń. Jeśli popełni dwa wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas okres próbny wydłuży się o kolejne dwa lata. Jeśli w tym czasie przekroczy 12 punktów karnych, to będzie musiał zapisać się na kurs doskonalenia techniki jazdy.
Problemy z hulajnogami
Z kolei dla kierowców największym od dłuższego czasu utrapieniem są użytkownicy hulajnóg. Jeżdżą zbyt szybko, nie przestrzegają przepisów. Z tego powodu kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili działania „Stop brawurowej jeździe na rowerze i hulajnodze elektrycznej".
- Niestety musimy powiedzieć, że tych wykroczeń policjanci ujawnili bardzo dużo. 222 wykroczenia, które dotyczyły samych kierujących hulajnogami elektrycznymi. To bardzo duża liczba. Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez osoby na na hulajnogach elektrycznych była jazda po chodniku z prędkością większą niż ta zbliżona do prędkości pieszego. Bardzo często widzimy, jak młodzi kierowcy zjeżdżają z jezdni ze ścieżki rowerowej na chodnik i wówczas omijają tych pieszych nie respektując ich przepisów, ich ich prawa - dodaje policjant.
Gość audycji wskazał, że najczęściej wykroczenia na jednośladach popełnia młodzież między 13 a 17 rokiem życia.
Całą „Rozmowę Dnia" można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania znajdziesz TUTAJ.
„Rozmowa dnia" z kom. Remigiuszem Rakowskim [7.09.2026]
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę