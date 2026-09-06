Co nam dała Unia Europejska? Wiedza i dobra zabawa na pikniku w Lubostroniu [wideo, zdjęcia]

2026-09-06, 20:45 Damian Klich/KB

Przy pałacu w Lubostroniu odbył się Piknik Europejski/fot. Damian Klich

O korzyściach płynących z Unii rozmawiano w rodzinnej atmosferze. Przy pałacu w Lubostroniu odbył się Piknik Europejski. - Informujemy mieszkańców co powstało w regionie, dzięki Funduszom Europejskim - mówi Emilia Przekwas z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Naszym celem jest uświadomienie mieszkańców, w jaki sposób można pozyskać środki unijne, jakie z tego tytułu mamy korzyści i robiąc to przy okazji rodzinnie, poprzez zabawę animacje - mówi Emilia Przekwas z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.



- Pamiętam początek, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, a teraz widzę tę różnicę, jak bardzo nasz kraj się rozwinął - mówi jeden z uczestników pikiniku.



Na łące przy pałacu stanął m.in. symulator dachowania. Przygotowano pokazy OSP, gry terenowe i warsztaty plastyczne.





Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Więcej w relacji Damiana Klicha: