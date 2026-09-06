Wypadek na DK nr 15 niedaleko Golubia-Dobrzynia. Potrzebne jest pogotowie lotnicze

2026-09-06, 13:55 DW

Wypadek na DK 15

W Dylewie zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK policja, jeden z samochodów zjechał na przeciwległy pas ruchu i wtedy doszło do zderzenia.

Do wypadku na DK 15 doszło w niedzielę (6 września) ok. godz. 13.20. W zderzeniu trzech samochodów trzy osoby zostały poszkodowane. Po rannych przyjechały karetki i przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.





Na miejscu pracują cztery zastępy strażaków. Droga jest zablokowana. Okoliczności wypadku wyjaśnią policjanci.