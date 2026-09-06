Wystarczy przyjść na festyn, by wesprzeć chore dzieci. „Gramy dla Onko” w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-09-06, 13:45 Damian Klich/DW

Festyn „Gramy dla Onko” odbywa się po raz dziesiąty/ Fot. Damian Klich

Można wrzucić pieniądze do puszki, kupić misia lub popcorn - każda kwota wesprze dzieci chore na raka.

Trwa festyn charytatywny na bydgoskich Wyżynach.



- Gramy najgłośniej jak się da dla onkologii dziecięcej - mówi Monika Rymer, prezeska Fundacji Gramy dla Onko. - Chcemy kupić wózki reanimacyjne na onkologię dziecięcą Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy, a także materace specjalistyczne na oddziały intensywnej terapii, neurochirurgii i onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy - dodaje.

Festyn „Gramy dla Onko” odbywa się po raz dziesiąty.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Zakończy się o godzinie 18 w niedzielę (6 września).

Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.