„Chodź na Dworcową”. Społecznicy zamkną ulicę dla aut i oddadzą ją w ręcę ludzi

2026-09-06, 17:50 Tatiana Adonis/DW

Wydarzenie „Chodź na Dworcową” odbędzie się 19 września/ Fot. Dorota Witt

Społecznicy chcą ożywić ulicę Dworcową w Bydgoszczy, by mieszkańcy na nowo odkryli jej potencjał. Ma w tym pomóc wydarzenie pod hasem „Chodź na Dworcową” organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa od 16 do 22 września.

Aktywiści planują na jeden dzień zamknąć fragment ulicy i stworzyć przestrzeń przyjazną mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom i gościom.



- Chcemy, by każdy miał okazję poznać ulicę - jej historię, miejsca i ludzi oraz dobrze spędził czas - wyjaśnia Patryk Konsorski ze stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski.



Punktem wyjścia dla pomysłodawców była obserwacja zmian, jakie przeszła w ostatnich latach m.in. ul. Długa w Bydgoszczy - zapomniana i odkryta na nowo.



- Na jeden dzień zamkniemy ulicę Dworcową dla ruchu samochodowego i oddamy ją w ręce ludzi - mówi Marta Gaszkiewicz, przewodnicząca Rady Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto. - To Śródmieście i zależy nam na tym, żeby uspokoić ruch samochodowy. Zobaczymy, jak mieszkańcy zareagują. W tym czasie będzie można łatwiej dotrzeć do różnych obiektów, które się tam znajdują: do sklepów, do restauracji, do kawiarni i przekonać się, czym Dworcowa może zadziwić - dodaje.



Wydarzenie „Chodź na Dworcową” odbędzie się 19 września .

. Organizatorzy planują atrakcje dla rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.