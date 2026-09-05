Palił się zakład produkcyjny w Osielsku. Ogień objął dwie blaszane hale magazynowe

2026-09-05, 21:27 Marcin Kupczyk/DW

Pożar w Osielsku

Pożar wybuchł przed godz. 21 w sobotę (5 września) przy ul. Bałtyckiej w Osielsku.

Ogień objął dwie przylegające do siebie blaszane hale magazynowe. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejsce skierowano siedem zastępów strażaków.



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Akcja gaśnicza zakończyła się około północy.