Marsz Mocy Mam przeszedł ulicami Torunia. „To ważne, by się wspierać w trudnym czasie” [zdjęcia, wideo]

2026-09-05, 20:20 Monika Kaczyńska/DW

Hasło przewodnie tegorocznego marszu brzmiało „Widzę. Słyszę. Wspieram. Mamo, też jesteś ważna!”/ Fot. Monika Kaczyńska

W wydarzeniu wzięli udział również ojcowie, babcie i dziadkowie oraz dzieci.

Na placu zabaw Piernikowe Miasteczko były zabawy dla najmłodszych, a mamy mogły spotkać się z ekspertkami i wziąć udział w warsztatach. Hasło przewodnie tegorocznego marszu brzmiało „Widzę. Słyszę. Wspieram. Mamo, też jesteś ważna!”.



- To bardzo ważne, żeby się wspierać w tym trudnym czasie, jakim jest urlop macierzyński. Jesteśmy tu całą rodziną, mimo że mąż jest po nocce. Spał dwie godziny, ale zdecydował, że przyjdzie i będzie nas wspierał - opisuje jedna z uczestniczek.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.