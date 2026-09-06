Zazieleni się w inowrocławskim Parku Solankowym. Miasto naprawi też to, co zniszczyły ćmy

2026-09-06, 08:30 Marcin Glapiak/DW

Park Solankowy w Inowrocławiu/ Fot. Krystian Makowski.

W planach są nasadzenia, ale też instalacja nowego systemu nawadniania, by sadzonki przetrwały.

W części inowrocławskiego parku zainstalowany zostanie nowy system nawadniania.



- Będzie wyposażony między innymi w linie kroplujące, zraszacze, sterownik elektroniczny oraz czujniki wilgotności gleby i deszczu - mówi Daria Knasiak-Majewska z inowrocławskiego ratusza. - Zaplanowano również nasadzenia w czterech gazonach. Pojawią się między innymi nowe drzewa, krzewy, róże, hortensje, irgi i cisy. Wymieniony zostanie także żywopłot zniszczony przez ćmy bukszpanowe - dodaje.



Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych.