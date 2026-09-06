Inowrocław szykuje się do protestu w Warszawie. Temat: wykluczenie komunikacyjne powiatu

2026-09-06, 12:30  Marcin Glapiak/KB
Spotkania starosty inowrocławskiej Wiesławy Pawłowskiej, prezydenta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka oraz wicestarosty Henryka Procka z samorządowcami /fot. inowroclaw.powiat.pl/archiwum

Spotkania starosty inowrocławskiej Wiesławy Pawłowskiej, prezydenta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka oraz wicestarosty Henryka Procka z samorządowcami /fot. inowroclaw.powiat.pl/archiwum

Władze Inowrocławia spotkały się z przedstawicielami powiatu oraz gmin: Kruszwica, Gniewkowo, Rojewo i Janikowo. Przypomnijmy: 17 września samorządowcy wspólnie z mieszkańcami wybierają się do Warszawy, gdzie będą protestować przed kancelarią premiera.

W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego powiatu. Chodzi o brak połączeń z drogami szybkiego ruchu.

– Duże aglomeracje, te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim, posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu - mówi prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.
- Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, chcemy, aby problem Inowrocławia został usłyszany w Warszawie, jak bardzo ta droga jest nam potrzebna.

  • Czarę goryczy przelała informacja o odstąpieniu przez rząd od budowy drogi Via Pomerania na odcinku łączącym Inowrocław z Bydgoszczą.
  • W poniedziałek ma odbyć się konferencja prasowa, w czasie której przedstawione zostaną szczegóły dotyczące protestu w Warszawie.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

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